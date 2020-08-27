مومباي 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واسأظهرت بيانات وزارة الصحة الاتحادية أن الهند سجلت اليوم الخميس قفزة قياسية يومية في الإصابة بفيروس كورونا بلغت 75760 حالة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بها إلى 3.31 مليون مع ارتفاع الحالات في جميع أنحاء البلاد.والهند هي أكثر دول آسيا إصابة بالفيروس والثالثة في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل.وسجلت أكبر عدد من الإصابات في يوم واحد في العالم منذ السابع من أغسطس، وفقا لإحصاء رويترز.وزادت الوفيات في الساعات الأربع والعشرين الماضية نفسها بواقع1023، ليصل مجملها إلى 60472.// انتهى //07:50ت م0012