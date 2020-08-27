عام / "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
الخميس 1442/1/8 هـ الموافق 2020/08/27 م واس
المدينة المنورة 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واس
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله - اليوم, تضمن نشاطاً للرياح السطحية وتدني مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية، والعيص، والمهد، وبدر، ووادي الفرع .
وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة السابعة مساءً.
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09:12ت م
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