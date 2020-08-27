المدينة المنورة 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله - اليوم, تضمن نشاطاً للرياح السطحية وتدني مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية، والعيص، والمهد، وبدر، ووادي الفرع .وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة السابعة مساءً.// انتهى //09:12ت م0015