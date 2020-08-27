الطائف 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالطائف يوم غد درساً علمياً بعنوان"فضل عاشوراء"، وذلك بعد صلاة المغرب.وتأتي هذه الدروس والكلمات ضمن البرامج الدعوية التي ينفذها فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة في محافظات ومراكز المنطقة، لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم.// انتهى //09:34ت م0018