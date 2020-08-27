نجران 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واسأسهم بفضل الله الأطباء في مستشفى الولادة والأطفال بمنطقة نجران في إنهاء معاناة طفل في الحضانة من انسداد معوى حاد أدى إلى انتفاخ البطن وإصابة الطفل بالجفاف.وأوضحت صحة نجران أنه تم إجراء الفحوصات اللازمة للطفل وعمل استكشاف للبطن،حيث اتضح أنه يعاني ضموراً فى الأمعاء وقد تم إصلاحه جراحياً، حيث تحسنت حالته وغادر المستشفى بعد تقديم الرعاية الصحية اللازمة.يذكر أن مستشفى الولادة والاطفال اُجريت فيه خلال النصف الأول من العام الجاري "254" عملية جراحية للأطفال و"507" عملية في جراحات أمراض النساء. ‏// انتهى //09:56ت م0021