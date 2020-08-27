الطائف 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة غداً، كلمة وعظية بعنوان "فضل عاشوراء"، وذلك في مسجد المشهوري بحي السحيلي بمحافظة الطائف، بعد صلاة العشاء.وتأتي هذه المحاضرة ضمن البرامج والأنشطة الدعوية التي ينفذها فرع وزارة الشؤون الإسلامية في محافظات ومراكز منطقة مكة المكرمة، لتوعية الناس بأمور دينهم ودنياهم، والحث على استثمار الأوقات والأيام الفاضلة بالأعمال الصالحة.// انتهى //10:13ت م0024