طرابلس 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فرض حظر تجول كامل لمدة أربعة أيام تبدأ من الساعة السادسة من مساء الأربعاء، يتبعه حظرٌ لمدة عشرة أيام من الساعة التاسعة مساءً إلى الساعة السادسة من صباح اليوم الذي يليه، ويكون الحظر كاملاً 24 ساعة، خلال يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، إضافة إلى استمرار حظر التجمعات والمناسبات الدينية والوطنية والاجتماعية.وأشارت إلى تلقي رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اتصالا هاتفيًا من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تناول مستجدات الوضع في ليبيا والعلاقات الثنائية، موضحة وقوف الجزائر إلى جانب الشعب الليبي، مثمنًا ما تضمنته البيانات التي صدرت والتي تؤكد على الحل السياسي للأزمة الليبية، وعلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أسرع وقت ممكن.وواصلت صحف طرابلس اهتمامها بالأوضاع الأمنية، موضحة أن تظاهر المواطنين احتجاجٌ على تردي الأوضاع المعيشية في عدد من المدن الليبية رغم تحذير المجلس الرئاسي، ووزارة الداخلية، داعية للحصول على أذونات للتظاهر السلمي وفق القانون؛ حتى يتسنى للجهات الأمنية حماية المتظاهرين.ونوهت إلى بيان منظمة الصحة العالمية، وإعرابها عن قلقها من الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد في ليبيا في وقت تعاني فيه البلاد من نقص حاد في الاختبارات والقدرات المختبرية الخاصة بالكشف عن الفيروس، محذرة من الدوران في حلقة مفرغة جراء الوصمة المرتبطة بمرض كوفيد -19.ونقلت الصحف لقاء وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان الذي كان خلاله بحث التطورات الليبية، موضحة أن بومبيو تحدث مع آل نهيان بشأن دعم عدم التصعيد والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، ووحدة الخليج، والتصدي لنفوذ إيران الخبيث في المنطقة.وعرجت على الاتصال الهاتفي بين رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تطرقا خلالها إلى تطورات الأزمة في ليبيا، وأعلنا الحاجة إلى استئناف مبكر للحوار بين الليبيين، وأكدا على استحالة الحل العسكري للأزمة الليبية، وضرورة حلها بالوسائل السياسية والدبلوماسية فقط، واستئناف الحوار بين الليبيين.// انتهى //10:16ت م0025