بيروت 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بحالة التوتر التي تسود الساحة السياسية بعد فشل المساعي للاتفاق على اسم شخصية تتولى رئاسة الحكومة الجديدة بعد إعلان رئيس الوزراء السابق سعد الحريري عزوفه عن تشكيل الحكومة .وأشارت إلى إعلان السلطات العراقية عن مقتل شخص واختطاف اثنين في هجوم شنه أمس تنظيم داعش الارهابي على قرية دكة ميكائيل الواقعة بأطراف قضاء خانقين شمال ديالى.وتحدثت صحف الخميس عن تأكيد الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين خلال الاجتماع الذي عقده في المنامة أمس مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو التزام بلاده بحل الدولتين الذي يحقق السلام العادل والشامل والمؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية ومبادرة السلام العربية.ولفتت الانتباه إلى إعلان وزارة الدفاع اليونانية أمس أن اليونان وفرنسا وايطاليا وقبرص ستجري تدريبات عسكرية في جنوب جزيرة كريت في شرق المتوسط حيث تصاعد التوتر بين أثينا وأنقرة مؤخرا.وأوردت صحف بيروت نبأ إدراج الولايات المتحدة 24 شركة صينية إلى قائمة العقوبات، بسبب مساعدتها الجيش الصيني في بناء جزر صناعية في بحر الصين الجنوبي.// انتهى //10:19ت م0026