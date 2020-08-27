إسلام آباد 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تطورات الأمطار الموسمية التي حطمت الأرقام القياسية هذا العام في باكستان، وتسببت في حدوث فيضانات غمرت معظم مناطق إقليم السند الجنوبي.واهتمت بتوجيهات رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان للسلطات الحكومية بالتحرك لمساعدة سكان مدينة كراتشي في التعامل مع السيول والفيضانات.وتطرقت صحف إسلام آباد إلى اتصال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان برئيس المجلس الأعلى الأفغاني للمصالحة الوطنية الدكتور عبدالله عبدالله، لبحث العلاقات الثنائية والسلام في أفغانستان.وأشارت إلى رغبة الشركات المصرية الاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة في باكستان.وعرجت على اتفاق باكستان والصين لرفع مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الصناعي إلى مستوى اتفاقية إطارية في إطار الممر الاقتصادي المشترك لتحقيق رؤية تنمية المناطق الاقتصادية الخاصة.وأخبرت عن الزلزال الذي ضرب شمال باكستان أمس بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر دون أن ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.وتناولت نجاح الشرطة الباكستانية في إحباط عملية إرهابية كبيرة في مدينة تشارسدا، وتعزيز الإجراءات الأمنية في جميع أنحاء باكستان للحد من وقوع أي أعمال إرهابية.وتناقلت صحف باكستان أنباء مقتل وإصابة العشرات جراء السيول الجارفة التي ضربت ولاية باروان شرق أفغانستان.وتطرقت إلى تأكيد الصين وروسيا على أهمية تطوير شراكة التعاون الإستراتيجية الشاملة بين البلدين.// انتهى //10:31ت م0027