القاهرة 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، تحذير مجلس الوزراء من حدوث موجة ثانية لفيروس كورونا المستجد مع قرب دخول فصل الخريف، وتأكيده على استمرار الإجراءات المتخذة لمواجهة الفيروس لتجنب حدوث موجة جديدة للوباء، وارتفاع منحنى الإصابات والوفيات بشكل كبير، كما حدث في بعض البلدان.وأشارت إلى تسجيل وزارة الصحة أمس 206 إصابات جديدة بفيروس كورونا ووفاة 19 حالة وخروج 996 متعافيًا من المستشفيات، ليصل إجمالي الإصابات المسجلة في مصر إلى 97825 حالة من بينهم 68713 معافى و5317 وفاة.ونوهت إلى تأكيد وزير الري والموارد المائية المصري الدكتور محمد عبدالعاطي، على أهمية وجود اتفاق شامل حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي بما يؤدي إلى التكامل الإقليمي بين مصر والسودان وإثيوبيا وهو ما يسهم في تحقيق رفاهية شعوبها.وتحدثت صحف القاهرة عن مشاركة أربع دول أعضاء بالاتحاد الأوربي وهي اليونان وفرنسا وإيطاليا وقبرص في تدريبات عسكرية مشتركة بشرق المتوسط بهدف رفع المستوى العسكري وإظهار التزام الدول الأوروبية المتوسطية بقواعد القانون الدولي وتهدئة التوترات.وأخبرت عن تهديد المتظاهرين في العاصمة الليبية طرابلس بالدخول في حالة عصيان مدني، وإغلاق جميع شوارع العاصمة، وسط استمرار حالة الغضب الشعبي ضد حكومة "الوفاق" برئاسة فايز السراج، احتجاجًا على تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية للبلاد.ولفتت الانتباه إلى أن ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة أكد لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال لقائهما أمس بالمنامة، التزام بلاده بمبادرة السلام العربية التي تنص على قيام دولة فلسطينية مستقلة مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل.وتطرقت صحف مصر اليوم، إلى إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تجميد خطط البناء الاستيطاني في الضفة الغربية وغور الأردن، وتهديده باستخدام القوة الضاربة للرد على أي اعتداء يقوم به "حزب الله" اللبناني على القوات الإسرائيلية.// انتهى //10:39ت م0029