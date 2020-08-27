الخرطوم 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، على مواصلة المفاوضات بين وفد الحكومة السودانية مع وفد مسار دارفور بالجبهة الثورية بشأن ملف الترتيبات الأمنية، في عاصمة جنوب السودانجوبا.وأخبرت عن تسجيل السودان يوم أمس 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد المصابين بالفيروس في السودان إلى 12974 إصابة ، بينها 819 وفاة.وعرجت على قرار الحكومة الأردنية أمس، فرض حظر تجول في العاصمة عمّان ومحافظة الزرقاء غدٍ الجمعة بسبب تزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد فيهما.ونقلت صحف الخرطوم عن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي قوله: إن إبعاد العراق عن سياسة المحاور هو المنهج الذي تسير عليه حكومته الحالية.ونشرت إعلان الرئاسة النيجيرية أن وسطاء المجموعة الاقتصاديّة لدول غرب أفريقيا اقترحوا على قادة الانقلاب العسكري في مالي تشكيل حكومة انتقالية يقودها مدني أو عسكري متقاعد لمدة لا تتجاوز 12 شهرًا.وسلطت صحف السودان الضوء على مصادقة البرلمان اليوناني أمس، بالأغلبية على اتفاقيتي ترسيم الحدود البحرية في البحر الأبيض المتوسط مع مصر وإيطاليا لتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة.// انتهى //10:42ت م0030