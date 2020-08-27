بغداد 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واسأبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم تأكيد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي - خلال جلسة المجلس أمس - أن علاقات بلاده بالدول الأخرى تبنى على أساس التوازن والوسطية والنأي عن الصراعات وتعزيزالتعاون وإبعاد العراق عن سياسة المحاور.وأشارت إلى الإعلان عن إنشاء سكرتارية تنفيذية دائمة للقمة الثلاثية العراقية الأردنية المصرية التي عقدت في العاصمة الأردنية عمان أمس الأول, مشيرة إلى أن هذا الإجراء ينقل العلاقة من الوجهة النظرية إلى الوجهة المؤسساتية الواقعية الميدانية التي تتماشى مع الدستورالعراقي الذي يوجب إقامة علاقات مع الدول على أساس المصالح المشتركة .وأبرزت صحف بغداد قرارات القمة العربية الثلاثية لاسيما في مجال توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدان الثلاثة.ونوهت باطلاع الكاظمي مجلس الوزراء أمس على نتائج مشاركته في القمة الثلاثية وزيارته الأخيرة لواشنطن وطبيعة المباحثات التي أجراها مع المسؤولين الأمريكيين خاصة ما يتعلق بالمرحلة الثانية من الحوار الإستراتيجي.وعرجت الصحف على موازنة العام القادم 2021 متوقعة أن تتضمن تخصيصات لاستحداث آلاف الدرجات الوظيفية.وتناولت صحف العراق دعوة ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق ‏‎جينين هينيس بلاسخارت مفوضية الانتخابات العراقية إلى اتخاذ خطوات عملية, وإشادتها بالخطوات التي اتخذتها الحكومة العراقية لبناء العلاقات الخارجية, وإعرابها عن القلق من التصعيد الأخير على الحدود العراقية - التركية المتمثل بالغارات التركية, مما عكر أجواء إعادة السكان إلى مدينة سنجار بشمال غربي العراق.// انتهى //10:47ت م0031