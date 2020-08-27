رام الله 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تأكيدات الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، على تحقق السلام العادل والشامل، المؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 25 فلسطينيًا من الضفة الغربية، وأصابت شابًّا بالرصاص قرب حاجز برطعة العسكري، وأخذرت بهدم ووقف البناء في بلدة نحالين.وأولت صحف رام الله اهتمامًا بتثمين أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، موقف الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وتأكيد التزام بلاده بمبادرة السلام العربية.وتحدثت عن تأكيدات اللجنة الدولية للصليب الأحمر على أن سكان غزة يواجهون أزمة مزدوجة حرجة، إذ يشقّون طريقهم بجهد للتعامل مع النقص الحاد في الكهرباء في حين تمكّن فيروس كوفيد-19 من اختراق حواجز الاحتواء وبدأ بالانتشار بين السكان الذين أصبحوا معرضين للخطر في القطاع.وواصلت الصحف الفلسطينية تغطية أخبار فيروس كورونا حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل وفاة واحدة، و602 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، و825 حالة تعافٍ.وأخبرت صحف فلسطين دوليًا ما أظهرته بيانات منشورة ، أن لبنان سجل زيادة دراماتيكية في معدلات التضخم في تموز وسط استمرار الانهيار المالي مع غياب آفاق الحل.// انتهى //10:55ت م0032