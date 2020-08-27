الجزائر 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بحالة الترقب التي تسود الطبقة السياسية والحزبية في انتظار إعلان الصياغة النهائية للدستور الجزائري الجديد، من طرف الرئيس عبد المجيد تبون مطلع شهر سبتمبر المقبل، ليعرض على الجزائريين في استفتاء عام تقرر إجراؤه في الأول من نوفمبر القادم.وأبرزت تأكيد رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق سعيد شنقريحة، أمس ، خلال إشرافه على تمرين بحري بالناحية الغربية للبلاد، أن حماية الحدود البرية والبحرية والجوية أمانة في أيدي القوات المسلحة المطلوب منها بلوغ أعلى درجات القوة والجاهزية بعيدا عن التدخل في الشؤون الداخلية للغير وتقديم يد العون لدول الجوار الشقيقة والصديقة.وتطرقت إلى تباين المواقف الحزبية السياسية والشعبية حول حكومة هشام المشيشي التي اختيرت على أساس الكفاءات التي تنتظره جلسة حاسمة في البرلمان للحصول على ثقة أغلبية النواب والشروع في مهامها بعد ذلك.وتحدثت عن تواصل الاحتجاجات الشعبية أمس في العاصمة الليبية طرابلس، رفعت خلالها جملة من المطالب السياسية والاجتماعية وحملت شعارات تنادي باستقالة مسؤولين بارزين، واعتماد إصلاحات عاجلة للأوضاع المتردية جراء الصراع الدائر في البلاد منذ 2011.وأخبرت صحف الخميس عن إرجاء القمة الاستثنائية لرؤساء وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "ايكواس" والتي كانت مقررة أمس بشأن الوضع في مالي إلى اليوم أو غدا، لدراسة أفضل لتقرير الوسيط جوناثان غودلاك.وتناولت في تقارير دولية أخرى، تزايد التوتر بين تركيا واليونان بشأن أعمال التنقيب عن الغاز والنفط في شرق البحر المتوسط.// انتهى //10:58ت م0034