سكاكا 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير شرطة المنطقة اللواء محمد بن مبارك الوذيناني، يرافقه العقيد علي بن مذهل القحطاني الذي تم تعيينه مديراً لمرور منطقة الجوف.وهنأ سمو الأمير فيصل بن نواف، العقيد القحطاني على الثقة بتعيينه مديراً لمرور منطقة الجوف، متمنياً له التوفيق والسداد لخدمة الدين ثم الملك والوطن.كما نوه سمو أمير منطقة الجوف بالإمكانيات التقنية والبشرية التي وفرتها وزارة الداخلية، التي ستسهم في تطوير قدرات مراقبة حركة السير والضبط الميداني وتقديم الخدمات إلكترونياً، ورفع مستوى السلامة المرورية على الطرق داخل وخارج مدن المملكة.وأعرب مدير شرطة منطقة الجوف اللواء محمد الوذيناني عن شكره لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على ما تلقاه القطاعات الأمنية من دعم ومساندة.// انتهى //10:59ت م0035