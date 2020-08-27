رام الله 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، ثلاثة فلسطينيين من محافظتي رام الله والخليل.وأفادت مصادر محلية في المحافظتين، أن قوات الاحتلال اعتقلت عامر عز الدين من بلدة قراوة بني زيد، ونجيب مفارجة من بلدة بيت لقيا، بعد أن داهمت منزليهما في رام الله.من جهة أخرى اعتقلت قوات الاحتلال، إياد محمود أبو هشهش من مخيم الفوار جنوب محافظة الخليل.// انتهى //12:01ت م0048