تونس 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واسرصدت الصحف التونسية اليوم، ردود الفعل الحزبية إزاء تشكيلة الحكومة التونسية التي تقدم بها رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي إلى الرئيس قيس سعيّد، مشيرة إلى تباين كبير بين الأحزاب حول منح الثقة للحكومة من عدمه.وتناولت الارتفاع القياسي في حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في تونس في الأيام الأخيرة، مشيرة إلى تأكيد اللجنة العلمية لمجابهة كورونا إمكانية غلق المناطق التي يتجاوز فيها عدد الإصابات الخمسين إصابة .وتطرقت صحف الخميس، إلى تواصل الترحيب الدولي بالاتفاق الأخير على وقف إطلاق النار وتعليق العمليات العسكرية في ليبيا الذي كانت حكومة الوفاق المعترف بها دوليا أعلنته الجمعة، و سانده رئيس مجلس نواب ليبيا المنتصب شرق البلاد عقيلة صالح، مشيرة إلى أن مجلس التعاون الخليجي كان من بين آخر المعلنين ترحيبهم بهذا الاتفاق .وكتبت عن إعلان قصر الإليزيه في فرنسا، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيزور بيروت في الأول من شهر سبتمبر المقبل، مضيفة أن ماكرون أكد خلال زيارته الأولى على أنه سيعود إلى لبنان، ليقيم التقدم المطلوب لإعادة الحياة فيه، حيث طرح سلسلة من الخطوات التي ينبغي على الدولة اللبنانية تنفيذها لإنقاذ واقعها المالي والاقتصادي والنظامي.ولفتت صحف تونس الانتباه إلى إعلان إدارة المنتدى الاقتصادي العالمي"دافوس"، تأجيل قمة 2021 المقرر عقدها بالأساس في الشتاء في المنتجع السويسري إلى "بداية الصيف المقبل" لعدم توافر الظروف المناسبة لتنظيمها "بشكل آمن" في يناير في ظل تفشي فيروس كورونا.// انتهى //12:18ت م0054