الدمام 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واسقدّم مركز "تأكد" في المنطقة الشرقية خِدْماته لأكثر من 260 ألف مستفيد بواقع 4500 مسحة يومياً، منذ بدء العمل فيه حتى الآن، حيث يعمل المركز على مدار 24 ساعة من خلال 12 غرفة "مسار فحص"، خصصتها وزارة الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق "صحتي".وتباشر مراكز "تأكد" خدماتها حالياً في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، علماً أن هذه الفحوص تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي .// انتهى //12:32ت م0056