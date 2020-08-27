لندن 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واستراجع سعر الذهب، اليوم، في أعقاب زيادة حادة في الجلسة السابقة.ونزل الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.8 في المئة إلى 1938.32 دولارا للأوقية (الأونصة) بعدما صعد 1.3 بالمئة يوم الأربعاء.وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 في المئة إلى 1946.70 دولارا للأوقية.ونزلت الفضة 1.5 بالمئة إلى 27.12 دولارا للأوقية، وانخفض البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 2172.93 دولارا وتراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 926.59 دولارا للأوقية.// انتهى //12:35ت م0058