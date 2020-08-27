الرياض 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واسأجرى معالي وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، اتصالاً هاتفياً ، اليوم ، بمعالي وزيرة الخارجية والعلاقات الدولية بمملكة ليسوتو ماتسيبو راماكوي .وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //13:36ت م0078