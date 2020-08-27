سياسي / وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية يجري اتصالاً هاتفياً بوزيرة الخارجية والعلاقات الدولية بمملكة ليسوتو
الخميس 1442/1/8 هـ الموافق 2020/08/27 م واس
الرياض 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واس
أجرى معالي وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، اتصالاً هاتفياً ، اليوم ، بمعالي وزيرة الخارجية والعلاقات الدولية بمملكة ليسوتو ماتسيبو راماكوي .
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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13:36ت م
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