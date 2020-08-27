سكاكا 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واسشكلت عربات الأطعمة المتنوعة سلسة مطاعم في مهرجان " تذوق " الذي افتتحه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن فيصل أمير منطقة الجوف مساء أمس وتنظمه أمانة منطقة الجوف خلال الفترة من 7 إلى 10 محرم الجاري في منتزه النخيل بمدينة سكاكا، حيث يضم الموقع 25 عربة يعمل فيها أكثر من 50 شاباً وشابة.وأسهمت هذه العربات في وجود خيارات متنوعة للزوار من الأطعمة والقهوة التي يتركز عملها في وقت المساء بعد اعتدال الأجواء مما يساعد المتنزهين للخروج والتنزه بالهواء الطلق، وجد بها شباب وشابات سعوديون جدوى اقتصادية في مشاريعهم الرائدة الصغيرة.وفي جولة لوكالة الأنباء السعودية، رصدت التنوع في هذه العربات التي تقدم الوجبات السريعة بأنواعها المختلفة حتى سجلت علامة معروفة لبعض العربات التي تلاقي طلبًا من المستهلكين الذين يقصدونها بالاسم, وأخرى تقدم القهوة بأنواعها والحلوى, فيما تقدم بعضها الآيسكريم والمشروبات الباردة, وكوّن تجمع هذه العربات سوقاً متنوعاً للأطعمة بطابع مختلف في الهواء الطلق, حيث تشارك بعض الأسر المنتجة في تقديم منتجاتها المتنوعة.ويقوم ملاك هذه العربات بصناعة جلسات تتوافق مع بيئة المواقع في تنسيق يلاقي استحسان زوارهم والمتسوقين, وأسعار منافسة للسوق أسهمت بجذب المتسوقين، وتتميز هذه العربات كون ملاكها من يعملون على تشغيلها في قصص كفاح لمواجهة البطالة وتوفير فرص عيش لأنفسهم, شكلت دخلاً جيداً لهم.وكانت أمانة الجوف قدمت دعمها للشباب السعودي بهذه العربات بتوفير مواقع مجانية لهم وإيصال التيار الكهربائي لدعم مشاريعهم الصغيرة وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم, كما أسهمت إطلاق الجوائز للمهرجان بتنافس ملاك عربات الأطعمة لتقديم وجبات مميزة ومختلفة للزوار .وقال مهند البديوي صاحب عربة أطعمة "برجرات" تقدم الوجبات السريعة :" تلاقي العربات إقبالاً رائعاً من زوار المهرجان، ولدينا زبائن يقصدون الموقع لتناول وجبات العشاء, ونصنع جلسات خفيفة تتناسب مع الموقع بالهواء الطلق كخدمة لزبائن العربة.من جانبه، أوضح مناحي الشمري الذي صنع عربة خشبية تقدم أنواع القهوة والحلوى أن زوار المهرجان يحرصون على تناول الأطعمة المقدمة من العربات.وقدم أصحاب العربات شكرهم لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف على دعمه ورعايته لإقامة هذا المهرجان الذي أسهم بحراك اقتصادي جيد منذ بدايته، كما شكروا أمانة الجوف على دعمها الدائم.من جانبه، أكد أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان أن أمانة المنطقة تحرص منذ فترة على دعم الشباب والشابات السعوديين في مشاريعهم الرائدة الصغيرة، حيث تم توفير مواقع مجانية في المنتزه وجميع منتزهات المنطقة, كما تم إيصال الكهرباء مجاناً لهم لدعمهم وتوفير عمالة لنظافة المكان.// انتهى //13:45ت م0081