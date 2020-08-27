الدمام 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واسنفذت بلدية محافظة النعيرية خلال العام الماضي 1441هـ، زيارات لـ (9066) منشأة ومحلا تجاريا، أغلقت منها (172) لمخالفة الاشتراطات البلدية، فيما وجهت (2890) إنذارا، وفرضت غرامات مالية إثر ضبط (1235) مخالفة.وأوضح رئيس بلدية محافظة النعيرية المهندس نايف بن ناصر الرجباني، أن البلدية هدفت من الزيارات التفتيشية التأكد من مدى التزام أصحابها بالاشتراطات الصحية ومعايير النظافة العامة والالتزام بتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية لضمان تقديم خدمة تتوافر فيها احتياطات الصحة والسلامة، مؤكدا على تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، واستمرار المتابعة الدائمة للحفاظ على صحة المواطن والمقيم من المخاطر المتعلقة بعدم تطبيق الاشتراطات الصحية والمعايير المطلوبة.وبين أن الفرق الرقابية إتلاف خلال العام الماضي (6364) كيلو جرام من المواد الغذائية غير الصالحة لاستهلاك الآدمي، و(173) لتراً من السوائل التالفة أو المنتهية الصلاحية، مفيدا أن قسم التراخيص الفنية بالبلدية أصدر (160) رخصة جديدة، وجدد (593) رخصة، وأصدر(899) شهادة صحية.وأشار المهندس الرجباني إلى أن المخالفات التي تم رصدها تمثلت في سوء مستوى النظافة العامة في المنشآت الغذائية, وعدم وجود البطاقات الصحية للعاملين, ووجود أغذية فاسدة أو منتهية الصلاحية، ومخالفة عملية تذويب الأغذية المجمدة، إضافة إلى مخالفات تتعلق بالحفظ الحراري للأغذية، وتخزين الأغذية في أماكن وبيئة غير صالحة تؤدي إلى تلوث وفساد الأغذية، ومخالفات تتعلق باستخدام معدات وأدوات غير مطابقة للمواصفات.// انتهى //13:47ت م0082