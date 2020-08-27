إسلام آباد 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واسسجلت باكستان خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية، 445 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و6 حالات وفاة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفعت إلى 294638 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6272 حالة وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 279561 حالة، فيما سجّل المركز 641 حالة حرجة.// انتهى //13:49ت م0083