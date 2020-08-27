لندن 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بآخر تطورات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد على الصعيدين المحلي والدولي، مبرزة تقارير متنوعة عن حزم الدعم المقترحة من الحكومة لذوي الدخل المنخفض أثناء فترة خضوعهم للعزل الذاتي.وأخبرت في شأن متصل عن تمديد حالة الإغلاق التام في قطاع غزة إلى يوم الأحد القادم بعد وفاة شخصين جراء الإصابة بالمرض وتسجيل 26 حالة إصابة جديدة في مناطق مختلفة من القطاع خلال الأيام الماضية.وعرجت على زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى الخرطوم يوم الثلاثاء للتأكيد على دعم الولايات المتحدة للحكومة الانتقالية الجديدة التي تولت السلطة بعد سقوط عمر البشير العام الماضي، ومناقشة سبل رفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.وتناولت صحف بريطانيا تقارير عن أزمة المهاجرين في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، منتقدة إعادة اليونان عدد من الزوارق التي تصل البلاد إلى دول وصفتها بغير المستقرة في خطوة تخالف قوانين الهجرة الدولية.// انتهى //13:51ت م0085