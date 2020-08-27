أبها 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واسنظمت الغرفة التجارية الصناعية بأبها بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية أمس، دورة تدريبية عبر الاتصال المرئي تحت عنوان "ادخر لمستقبل أفضل" قدمها رئيس قسم القروض الاجتماعية بالبنك علي سعد آل سيف.وتناولت الدورة عدة من المحاور منها الادخار والتخطيط المالي السليم، وكيفية اكتساب المهارات المالية لإدارة مشاريعهم الخاصة وتحقيق الاستقلال المالي.وأكد آل سيف أن الادخار يعد الركيزة الأساسية للتنمية داخل المجتمعات كونه الداعم الأساس للاستثمارات والمشاريع الريادية التي تصب في الاقتصاد المحلي، كما أنه يحمي من التقلبات الاقتصادية غير المتوقعة، بالإضافة لكونه داعمًا للرفاهية في المستقبل، مبينًا أهمية التعود على الادخار في سن مبكرة ليكون سمة لدى الفرد والأسرة والمجتمع، مما يساعد الشخص على التخطيط المالي للقيام بالعديد من الأمور الحياتية كشراء سيارة أو أرض أو مسكن أو إنشاء مشروع خاص.من جهته، أوضح الأمين العام لغرفة أبها الدكتور رياض آل عقران أن هناك اتفاقية بين الغرفة وبنك التنمية الاجتماعية تهدف لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورواد ورائدات الأعمال حيث استفاد منها حتى الآن 63 رائدا ورائدة أعمال على مدى 3 سنوات بمبلغ يزيد على مليوني ريال.ودعا آل عقران رواد ورائدات الأعمال بعسير للاستفادة من خدمات المركز الفنية والتسويقية والإدارية التي تساعد على نجاح العمل الحر (المشروع الصغير والمتوسط)، بالإضافة لوجود فرص للتمويل من قبل الصناديق والجهات التمويلية المتخصصة التي تقدم قروضا ميسرة للمساعدة في تنفيذ المشروعات.// انتهى //13:59ت م0088