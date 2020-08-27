عام / جمعية الدعوة بتبوك تنظم سلسلة من محاضرات بعنوان "فضل شهر الله المحرم وفضل عاشوراء" غداً
الخميس 1442/1/8 هـ الموافق 2020/08/27 م واس
تبوك 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واس
تنظم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمنطقة تبوك بالتعاون مع مركز الدعوة والإرشاد غداً, سلسلة من المحاضرات الوعظية بعنوان "فضل شهر الله المحرم وفضل عاشوراء" .
وتقام هذه المحاضرات والتي يلقيها الدعاة عقب صلاة العشاء، في كل من مسجد الإمام محمد بن المنكدر وجامع الأمير فهد بن سلطان وجامع البراء بن مالك وجامع المسعر بتبوك .
وتأتي هذه المحاضرات الوعظية ضمن برامج ومناشط الجمعية لتبصير الناس وحثّهم على الاستفادة من مواسم الخيرات.
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14:00ت م
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