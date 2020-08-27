تبوك 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واستنظم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمنطقة تبوك بالتعاون مع مركز الدعوة والإرشاد غداً, سلسلة من المحاضرات الوعظية بعنوان "فضل شهر الله المحرم وفضل عاشوراء" .وتقام هذه المحاضرات والتي يلقيها الدعاة عقب صلاة العشاء، في كل من مسجد الإمام محمد بن المنكدر وجامع الأمير فهد بن سلطان وجامع البراء بن مالك وجامع المسعر بتبوك .وتأتي هذه المحاضرات الوعظية ضمن برامج ومناشط الجمعية لتبصير الناس وحثّهم على الاستفادة من مواسم الخيرات.// انتهى //14:00ت م0089