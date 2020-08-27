الرياض 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واساستقبل معالي مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور بندر بن أسعد السجان اليوم, وفداً من هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة الرئيس التنفيذي للجمعية الدكتور هشام بن محمد الحيدري.وجرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون بين المعهد والهيئة في مجالات التدريب والتطوير المهني والاستشارات.مما يذكر أن لمعهد الإدارة العامة جهود بارزة في مجال الشراكة المجتمعية، حيث ينفذ سنوياً العديد من البرامج التدريبية لمنسوبي الجمعيات الخيرية والإنسانية، ويقدم الاستشارات والدراسات التي تسهم في رفع مستوى أداء هذه الجمعيات وتحقيقها لأهدافها.// انتهى //15:11ت م0124