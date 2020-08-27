الدمام 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واسأكلمت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية استعداداتها لتفعيل منصة مدرستي لاستقبال نحو 428 الف طالب وطالبة افتراضيا، بدءً من الأحد المقبل في 1819 مدرسة، ورفعت جاهزيتها الفنية والتقنية لضمان بدء التعليم عن بعد بكفاءة عالية.وأوضح مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية سعيد الباحص، أن إدارة التعليم بالمنطقة وفرت أليات للعمل عن بعد والتعامل الإلكتروني، مثل نظام "إسعاد" وغيره ضمن منظومة العمل والتعليم عن بعد، مشيرا إلى أن منصة مدرستي تشمل الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور وقادة المدارس.وبين أن المنصة مدعومة بأدوات مساعدة، مثل حسابات مايكروسفت للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات والجهات الإشرافية، إضافة إلى 37 حساباً لجميع المكاتب في المنطقة والإدارات لتكون خطا موازيا لمنصة مدرستي، سعياً لبيئة تعليمية فاعلة لضمان بدء عام دراسي جاد من اليوم الأول سواء للمعلم أو الطالب ولتسهيل عمليات التواصل بين جميع أطراف المعادلة في التعليم من مدارس وطلاب وأولياء أمور ومعلمين ومكاتب تعليم وإدارات إشرافية.ونوه الباحص بالدور المهم لمتابعة ولي الأمر ولجهود المعلم والمعلمة كأساس للمنظومة التعليمية الحديثة، حيث تم ربط منصة مدرستي بنظام نور، مشيداً بدور إدارة التوجيه والإرشاد في ظل تفعيل التعليم عن بعد للتسهيل والدعم والتثقيف للتعامل مع منصة مدرستي.وأفاد أن إدارة التعليم نفذت خلال فترة تعليق الحضور لمقار العمل 700 اجتماع عن بعد؛ لتعزيز القدرات التقنية، لافتا إلى حجز جميع الغرف الافتراضية لدى الإدارة لمدة 3 أسابيع متواصلة حاليا مما يدل على التوسع في التعامل مع التقنية والقيام بالعمل عن بعد.// انتهى //15:12ت م0125