حائل 8 محرم 1442هـ الموافق 27 أغسطس 2020م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم, معالي رئيس جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم.وفي بداية الاستقبال نوه سموه بما توليه القيادة الحكيمة من دعم للجامعات والتعليم في مختلف مراحله، مؤكداً أهمية اكتمال الاستعدادات ومواكبة إجراءات الاحترازات الوقائية لفيروس كورونا (كوفيد 19).من جهته قدم الدكتور البراهيم لسمو أمير منطقة حائل خطة استعداد الجامعة لبدء الدراسة التي تشمل التعليم عن بعد وتقديم المحاضرات العملية والتدريب السريري حضورياً مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية التي تؤكد على تطبيق التباعد والالتزام بلبس الكمامات والتعقيم وتوزيع الطلاب على مجموعات صغيرة.كما جرى خلال اللقاء استعراض تقرير القبول السنوي وإعداد الطلبة المقبولين في مسارات البكالوريوس والدبلوم.وقدم معالي رئيس جامعة حائل التقرير النهائي لبرنامج الأمير عبد العزيز بن سعد للتدريب وتطوير القدرات "إعداد" الذي قدمته الجامعة عن بعد خلال الإجازة الصيفية بمشاركة أكثر من ١٣٦٩٩ متدرباً في جميع مسارات البرامج من جميع مناطق المملكة.// انتهى //15:20ت م0126