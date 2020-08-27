محايل 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واسدشن رئيس مركز الحبيل محمد بن مسفر بن حصين, ممشى السعادة ضمن مبادرات "نشامى الحي", بحضور مديري الإدارات الحكومية والأمنية.وتجول رئيس المركز على أركان الأسر المنتجة وركن المصورين والرسم والفن التشكيلي والبيت التهامي ومجالس الشباب والحرف اليدوية القديمة.وتضمن التدشين حفلا خطابيا قدمت خلاله كلمة لنشامى الحي, ثم أوبريت بعنوان "أغلى وطن" .// انتهى //15:27ت م0127