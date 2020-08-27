بيروت 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على تراجع بنسبة 0.08%، أي ما يعادل 0.5 نقطة، ليغلق عند مستوى 593.18 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 60 ألفاً و784 سهماً، بقيمة 842 ألفاً و722 دولاراً، نفّذت خلال 24 صفقة.كما تراجعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و160 ألف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و165 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //15:33ت م0128