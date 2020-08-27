بريدة 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , بمكتبه بالإمارة اليوم , معالي وزير الإسكان ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل , الذي يزور المنطقة حالياً.ونوه سموه بما توليه القيادة الحكيمة من اهتمام وعناية بكل ما يخدم المواطن من المشروعات التنموية ، مشيداً بجهود أمانة المنطقة في تنفيذ المشروعات البلدية بالمنطقة ومحافظاتها ومراكزها.وجرى خلال اللقاء بحث العديد من الموضوعات والأمور المتعلقة بالتنمية في المنطقة من حيث الإسكان والخدمات البلدية.من جانبه أثنى معالي الأستاذ الحقيل على ما تشهده منطقة القصيم من تطور ونمو في مختلف المجالات.حضر اللقاء صاحب السمو الملكي سعود بن طلال بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز وكيل الفروع والدعم السكني والتعاون الدولي في وزارة الإسكان , ووكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان, وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي , ومدير فرع وزارة الإسكان بمنطقة القصيم المهندس أحمد المرشد.// انتهى //15:40ت م0131