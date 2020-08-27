جنيف 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واسبدأت اللجنة الدستورية السورية اليوم اجتماعها الثاني في الجولة الثالثة بعد توقفها منذ يوم الاثنين .وقال المبعوث الدولي للأزمة في سوريا جير بيدرسون في تصريح صحفي : إن اللجنة ستعقد اجتماعين يومياً إلى السبت القادم، مشيراً إلى أنهتلقى رسائل دعم قوية لاجتماعات جنيف من جهات فاعلة رئيسة.وأضاف أن الوفود المشاركة في المحادثات أبدت حرصها على استئناف العمل بطريقة جوهرية وذات مضمون خلال ما تبقى من هذه الجولة.// انتهى //16:15ت م0150