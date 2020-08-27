محايل 07 محرم 1442 هـ الموافق 26 أغسطس 2020 م واسعقد مدير التعليم في محافظة محايل عسير منصور بن عبدالله ال شريم اليوم اجتماعاً عن بعد, بقادة وقائدات المدارس بقطاع محايل عسيرفي لقاءٍ نظمته القيادة المدرسية ( بنين -بنات) ، حيث افتتح اللقاء بكلمة لمدير التعليم أكد فيها الدور الريادي والهام لقادة المدارسلاسيما في هذه الظروف الاستثنائية التي قررت معها وزارة التعليم أن تكون آلية العودة للدراسة عن بُعد، من أجل الحفاظ على صحة وسلامةالطلاب والطالبات ومنسوبي المدرسة .وشدد ال شريم خلال اللقاء على ضرورة تفعيل منصة مدرستي وإسناد الجداول الدراسية وربط العلاقات التدريسية للمعلمين والمعلماتومتابعة متطلبات التعليم الإلكتروني عن بُعد، مؤكدا أهمية دور قادة المدارس في تذليل العقبات التي تواجه الطالب أوالطالبة في تفعيلالمنصة والتواصل مع أولياء الأمور لدورهم الهام خصوصاً في هذه المرحلة من التعليم عن بُعد .تلا ذلك مناقشة عدد من المحاور المدرجة على جدول أعمال اللقاء منها: قياس الأداء وتكامل الأدوار ومنصة مدرستي والمتطلبات الأساسيةلها ونظم وأدلة الاختبارات ودور قائد المدرسة في آلية سد العجز والشؤون المالية وآلية الصرف.// انتهى//16:21ت م0152