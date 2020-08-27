الرياض 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واستطلق جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن يوم الأحد القادم ، بوابة القبول للتسجيل في برنامج ماجستير دراسات المرأة، ولمدة أسبوع، وهو برنامج بيني نوعي يعد الأول من نوعه على مستوى المملكة العربية السعودية.ويركز البرنامج على تأهيل الملتحقات فيه ليكن قياديات قادرات على تحديد ودراسة تحديات مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، واقتراح الحلول التنظيمية والتشريعية وصياغة المبادرات التي تساهم في تحقيق هدف رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل والذي يحقق أحد أهداف رؤية 2030.ويتبع البرنامج نموذجًا خاصًا في التنفيذ حيث يتفرع إلى مسارين تخصصيين هما: مسار المواردالبشرية و مسار الدراسات الاجتماعية،ويختم رحلة القيادية بأربع خيارات لبحث التخرج وهي (تدريب تعاوني، رسالة، بحث تطبيقي، مبادرة وطنية) مركزًا على إكساب القيادية مهارات أساسية تساهم في تحقيق مستهدفاته. و يقدم البرنامج نخبة من أعضاء هيئة التدريس اللاتي يتميزن بخبرات أكاديمية متنوعة، تم إعدادهن إعدادًاخاصًا بهذا البرنامج.ويأتي هذا البرنامج لتمكين المرأة من المشاركة فيدعم اقتصاد الوطن، مما يستوجب توفير مقومات هذه المشاركة ودعم بيئات العمل المختلفة في تشخيص أسباب عدم مشاركة المرأة بشكل مثالي وإيجاد الحلول التي تدعم هذه المشاركة.للتفاصيل والشروط يمكنكم زيارة الموقع: https://www.pnu.edu.sa/ar/Deanship/PostGraduate/Pages/women_studies.aspx//انتهى//16:22ت م0153