المنامة 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,380.89 بارتفاع قدره 7.78 نقاط عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 616.91 محافظاً على إقفاله السابق.وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم سبعة ملايين و926 ألفاً و522 سهماً بقيمة إجمالية قدرها مليون و428 ألفاً و584 ديناراً بحرينياً نفذت من خلال 125 صفقة.وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 40.90% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.// انتهى //16:30ت م0155