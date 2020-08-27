بريدة 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واسدشّن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في البهو الرئيسي بالإمارة، بحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل اليوم، خمسة مشروعات تابعة لأمانة منطقة القصيم بمبلغ إجمالي بلغ 218,311,614 ريالاً.وبارك سموه هذا التدشين والشروع في إنجاز هذه المشروعات المتمثلة في (مشروع مبنى أمانة منطقة القصيم 492،996،132 ريالاً، ومشروع جسر تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق عمر بن عبدالعزيز بمدينة بريدة 806،589،34 ريالات، ومشروع جسر طريق الملك عبدالله مع طريق حي الضاحي 050،834،23 ريالاً، ومشروع مبنى بلدية حي الصفراء الفرعية ببريدة 050،319،16 ريالاً، ومشروع مضمار طريق الملك عبدالله ببريدة 216،572،10 ريالات)، مبدياً فخره واعتزازه بمثل هذه المشروعات التي هي بدعم سخي من حكومة خادمِ الحرمينِ الشريفينِ الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسموِ ولي عهده الأمين -أيدهما الله-، مبينا أهمية هذه المشروعات التطويرية والتنموية.وأكد الأمير فيصل بن مشعل أهمية هذه المرحلة والسعي نحو مواصلة العمل بدعمٍ من وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف تجاه تعزيز كل ما يخدم المواطن في هذه المنطقة، مثمناً سموه للوزير الحقيل جهوده في المنطقة والتطور المستمر في المشاريع, ومثنياً على جهود أمين القصيم في تنمية الأمانة وتطوير بلدياتها إلى كل ما يخدم المنطقة، متطلعاً إلى كل ما يخدم أهالي المنطقة بصفة عامة ومدينة بريدة بصفة خاصة.من جانبه نوه وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، بجهود سمو أمير المنطقة، وقال: "إن هذا اليوم من أيام الإنجازات والنماء، والسير الحثيث نحو قمم العطاء، على أرض منطقة القصيم التي تنعم كغيرها من مناطق المملكة باهتمام ولاة الأمر -حفظهم الله- من أجل الرقي والتقدم وخدمة أفراد المجتمع بشكل متقدم وبناء، لافتاً الانتباه إلى أن هذه المشروعات ستسهم بحول الله في تعزيز عمل أمانة المنطقة، مقدراً جهود أمانة منطقة القصيم وتحقيقها لعدة إنجازات متتابعة.وخلال الحفل, شاهد الأمير فيصل بن مشعل والحضور عرضاً مرئياً عن المشروعات الخمسة التابعة لأمانة منطقة القصيم المقامة في مدينة بريدة بتكلفة تجاوزت أكثر من 218 مليون ريال.وفي ختام الحفل كرم سمو أمير منطقة القصيم, وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف بدرع تذكاري, فيما تسلم سموه درعاً تذكارياً بهذه المناسبة من قبل أمين منطقة القصيم.حضر التدشين صاحب السمو الملكي سعود بن طلال بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز وكيل الفروع والدعم السكني والتعاون الدولي في وزارة الإسكان, ووكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان, وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي, ومدير شرطة المنطقة اللواء علي بن حسن بن مرضي, ورؤساء البلديات بالمنطقة. وعدد من المسؤولين.// انتهى //16:54ت م0156