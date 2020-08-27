القاهرة 08 محرم 1442هـ الموافق 27 أغسطس 2020 واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية، فيما مالت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع .وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 8ر1 مليار جنيه ليبلغ مستوى 5ر630 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 5ر1 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية .وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 08ر0% ليبلغ مستوى 45ر11462 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة01ر2% ليبلغ مستوى 16ر1820 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا نحو 5ر1% ليبلغ مستوى 76ر2731 نقطة .// انتهى //16:54ت م0157