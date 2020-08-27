الرياض 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واساستبعد لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي بول بوغبا من تشكيلة منتخب فرنسا لإصابته بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما كشف مدرب المنتخب ديدييه ديشان اليوم لدى إعلانه التشكيلة المدعوة لمواجهة السويد وكرواتيا الشهر المقبل ضمن دوري الأمم الأوروبية.وحل الشاب الصاعد إدواردو كامافينغا (17 عاما) لاعب وسط رين بدلاً من بوغبا في التشكيلة الرسمية لينضم إلى المنتخب للمرة الأولى في مسيرته شأنه في ذلك شأن لاعب وسط ليون حسام عوار ومدافع لايبزيغ الألماني دايوت أوباميكانو.وشكلت عودة أدريان رابيو مفاجأة بعد قرار اللاعب قبل مونديال روسيا 2018 بعدم قبوله التواجد على لائحة اللاعبين البدلاء للتشكيلة الرسمية في حال تعرض أحد زملائه للإصابة’ إذ خاض آخر مباراة مع فرنسا في 27 مارس 2018, أما آخر مباراة لمنتخب فرنسا فكانت في 17 نوفمبر ضد ألبانيا قبل توقف النشاط الكروي من مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.وتلتقي فرنسا مع السويد في سولنا (إحدى ضواحي ستوكهولم) ثم تستضيف كرواتيا على ستاد دو فرانس بباريس.وضمت التشكيلة الرسمية لفرنسا في حراسة المرمى: هوغو لوريس (توتنهام الإنجليزي)، مايك مانيان (ليل)، ستيف مانداندا (مرسيليا), والدفاع :لوكا دين (إيفرتون الإنجليزي)، ليو دوبوا (ليون)، لوكا هرنانديز (بايرن ميونيخ الألماني)، بريسنل كيمبيبي (سان جرمان)، كليمان لانغليه (برشلونة الإسباني)، فيرلان مندي (ريال مدريد الإسباني)، دايوت أوباميكانو (لايبزيغ الألماني)، رافايل فاران (ريال مدريد), وفي خط الوسط: إدواردو كامافينغا (رين)، نغولو كانتي (تشلسي الإنجليزي)، ستيفن نزونزي (رين)، أدريان رابيو (يوفنتوس الإيطالي)، موسى سيسوكو (توتنهام الإنجليزي), وفي خط الهجوم : حسام عوار (ليون)، وسام بن يدر (موناكو)، أوليفييه جيرو (تشلسي الإنجليزي)، أنطوان غريزمان (برشلونة)، جوناثان إيكوني (ليل)، أنطونيو مارسيال (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، كيليان مبابي (سان جرمان).// انتهى //17:01ت م0158