أبها 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واساستكملت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة القبول والتسجيل بث الجداول الدراسية للطلبة والطالبات وذلك بالتنسيق مع كليات الجامعة، بعد تثبيت قبول أكثر من 12 ألف طالب وطالبة في درجتي الدبلوم والبكالوريوس لهذا العام إضافة إلى طلاب وطالبات الدفعات السابقة بالجامعة.وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالمحسن القرني أن العمادة حرصت على نشر الوعي بين طلابها المستجدين من خلال تعريفهم بالمرحلة الجامعية وتوفير كل الأدلة التي تسهم في تعريفهم بحقوقهم وواجباتهم الأكاديمية وغير الأكاديمية وتوفير الخدمات الإلكترونية وطريقة استخدامها والتفاعل معها وعقد لقاءات مفتوحة لهم للإجابة على تساؤلاتهم.وأكد القرني أن دور العمادة لا يقتصر على القبول والتسجيل فقط، بل هناك برامج كثيرة أعدت من أجل الطالب المستجد خصوصًا والطلاب عامة طيلة فترة دراستهم منذ قبولهم إلى حين تخرجهم، مبيناً أن من هذه البرامج برنامج "الملتقى الإلكتروني" الهادف إلى توعية الطلاب بأنظمة الجامعة، إضافة إلى برنامج "الإرشاد الأكاديمي" ، الذي يهتم بالطلاب والطالبات وتوضيح مستوياتهم الدراسية من خلال النطاقات الأكاديمية وتسهيل تواصلهم مع مرشديهم الأكاديميين، إضافة إلى خدمة الآيبان وهي خدمة متكاملة لبث المكافآت في الحسابات الشخصية لطلاب وطالبات مرحلة البكالوريوس.// انتهى //17:01ت م0159