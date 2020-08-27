عرعر 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واسأقامت الكلية التقنية للبنات بعرعر أمس ، برنامجاً لتهيئة المتدربات المستجدات، للفصل التدريبي الأول 1442هـ ، بحضور عميدة الكلية ريم عبدالرحمن البريدي، وسط إجراءات احترازية ووقائية متكاملة، واستمر على مدى يومين.وجرى خلال البرنامج التعريف بأبرز الحقوق والواجبات ومتطلبات ومميزات الالتحاق بالكلية، وتعريف وتهيئة المتدربات المستجدات على البيئة التدريبية، واكتسابهم المعرفة والفهم المناسب لبيئة التدريب واللوائح والأنظمة، وتوضيح آلية التدريب عن بعد وآلية التدريب الحضوري، والإجراءات الاحترازية والسلامة، إضافة إلى توضيح خدمات التوجيه والإرشاد.كما أقيمت ورش تدريبية للمستجدات من أبرزها ورشة عن برنامج رايات، والتدرب الإلكتروني (بلاك بورد).// انتهى //17:27ت م0163