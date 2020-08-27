محايل 08محرم 1442 هـ الموافق 27أغسطس 2020 م واسواصل مدير التعليم بمحايل عسير منصور بن عبدالله آل شريم جولاته التفقدية على العديد من المدارس التابعة للإدارة، للوقوف على مدى الجاهزية والاستعداد للعام الدراسي الجديد.ووقف خلال الجولة التي شملت المدارس في مكاتب التعليم في البرك والقحمه والمجارده وبارق على آلية توزيع المقررات الدراسية وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وأشار "آل شريم" إلى أن الزيارة تأتي ضمن خطة الإدارة للاستعداد للعام الدراسي الجديد وتعزيز الجهود الميدانية التعليمية، وتحفيز الكوادر التعليمية والإدارية بما ينعكس إيجاباً على مستوى التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات.ونوه بجهود مديري مكاتب التعليم في الإعداد والتهيئة والجاهزية بما يسهم في عام دراسي ناجح ومتميز.// انتهى //17:28ت م0164