السيح 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واسأطلقت إدارة تعليم الخرج اليوم ، حملة إعلامية تحت عنوان "جاهزون للتعليم عن بعد" تستهدف أولياء الأمور والمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات بقطاعي التعليم في السيح والدلم.وأوضح مدير تعليم الخرج الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي ، أن الحملة تهدف إلى مساعدة الفئات المستهدفة لمواصلة مهامهم افتراضياً والتكيف مع خيارات التعليم عن بعد والتفاعل الإيجابي معها.وأبان الدكتور العتيبي أن الحملة تضم مجموعة متكاملة من الفيديوهات التوعوية والتصاميم التي تمد المتلقي بالمعلومات والإرشادات وتمكنهم من التأقلم مع التغيرات الجديدة ومواصلة الرحلة التعليمية، مشيراً إلى أن "منصة مدرستي" البديل المناسب خلال أزمة كورونا وإستراتيجياً بعد زوالها ، فهي تحتوي على أكثر من 45 ألف محتوى رقمي تعليمي متنوع ، وأكثر من 450 ألف خطة درس إلكتروني.// انتهى //17:54ت م0166