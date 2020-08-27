عام / العراق يسجل 3651 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق
الخميس 1442/1/8 هـ الموافق 2020/08/27 م واس
بغداد 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واس
سجلت في العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3651 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 219435 إصابة في العراق .
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 72 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 6740 حالة, وسجلت 3794 حالة شفاء جديدة , مما رفع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 161009 حالة, فيما بلغ عدد المصابين في المستشفيات إلى 51686 إصابة , منهم 566 حالة في العناية المركزة.
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18:07ت م
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