بغداد 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واسسجلت في العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3651 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 219435 إصابة في العراق .وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 72 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 6740 حالة, وسجلت 3794 حالة شفاء جديدة , مما رفع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 161009 حالة, فيما بلغ عدد المصابين في المستشفيات إلى 51686 إصابة , منهم 566 حالة في العناية المركزة.// انتهى //18:07ت م0168