عمّان 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1801 إصابة.وقالت الوزارة في بيان صحفي : إن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 6 أردنيين قادمين من الخارج، و39 حالة محلية سجلت في العاصمة عمان ومدينة إربد ومحافظة البلقاء، مبينة في نفس الوقت تسجيل 9 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1364 حالة شفاء.// انتهى //18:08ت م0172