عام / الأردن تسجل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الخميس 1442/1/8 هـ الموافق 2020/08/27 م واس
عمّان 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واس
أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1801 إصابة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي : إن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 6 أردنيين قادمين من الخارج، و39 حالة محلية سجلت في العاصمة عمان ومدينة إربد ومحافظة البلقاء، مبينة في نفس الوقت تسجيل 9 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1364 حالة شفاء.
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18:08ت م
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