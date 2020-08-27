ينبع 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واسأنهت إدارة التعليم العام بالهيئة الملكية بينبع تسليم الكتب والمقررات الدراسية لأولياء أمور طلاب مدارس ينبع الصناعية وفق الجداول الخاصة لمواعيد صرف الكتب استعداداً لبدء العام الدراسي الجديد 1442هـ مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد خلال عمليات التسليم للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".وجرت عملية التسليم وفق منهجية وجداول زمنية معينه أعلن عنها عبر منصات المدارس الإلكترونية إضافة إلى رسائل نصية لأولياء أمور الطلاب، فيما نفذت القيادات التعليمية العديد من الزيارات الميدانية للمدارس للوقوف على آلية التوزيع والاطلاع على مبادرات مدارس ينبع الصناعية حول برامج التعليم عن بُعد والتعامل مع متطلبات وأدوات وإجراءات التعليم عن بُعد كجزء مُكمل لعمليات التعليم الحضورية أو الجزئية ورفع مستوى التجهيزات الفنية والتقنية لمنصة مدرستي لتمكين الطلاب والطالبات من إكمال دراستهم بكل جد واجتهاد.وتعد منصة "مدرستي" التي أطلقتها وزارة التعليم بديلا تعليميا تفاعليا للدراسة عن بُعد خلال الأسابيع السبعة الأولى من الفصل الدراسي الأول، لتقديم العديد من الخدمات التعليمية والمحتوى الرقمي الإلكتروني الإثرائي، والأنشطة التعليمية المتنوعة، بما يسهم في استمرار العملية التعليمية دون توقف، ويحقق السلامة للطلاب والطالبات في ظل جائحة كورونا.// انتهى //18:41ت م0176