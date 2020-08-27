عام / الجزائر ترسل 100 طن من المساعدات الإنسانية إلى النيجر
الخميس 1442/1/8 هـ الموافق 2020/08/27 م واس
الجزائر ٠٨ محرم ١٤٤٢ هجري الموافق ٢٧ اغسطس ٢٠٢٠ م واس
بدأت الجزائر اليوم حملة إرسال مساعدات إنسانية إلى النيجر، تتكون من 100 طن من المواد الغذائية والأدوية، على متن ثلاث طائرات تابعة للقوات الجوية الجزائرية باتجاه المطار الدولي أغاديز (النيجر) .
وأوضح الهلال الأحمر الجزائري في بيان أن هذه الحملة تأتي بتوجبهات من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تضامناً من الشعب الجزائري للشعب النيجر.
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19:34ت م
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