الجزائر ٠٨ محرم ١٤٤٢ هجري الموافق ٢٧ اغسطس ٢٠٢٠ م واسبدأت الجزائر اليوم حملة إرسال مساعدات إنسانية إلى النيجر، تتكون من 100 طن من المواد الغذائية والأدوية، على متن ثلاث طائرات تابعة للقوات الجوية الجزائرية باتجاه المطار الدولي أغاديز (النيجر) .وأوضح الهلال الأحمر الجزائري في بيان أن هذه الحملة تأتي بتوجبهات من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تضامناً من الشعب الجزائري للشعب النيجر.//انتهى//19:34ت م0185