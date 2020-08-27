الباحة 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واساطلع محافظ القرى خالد العبيلان أمس, على الاستعدادات والتجهيزات الجارية بمقر مهرجان الرمان الوطني في نسخته "التاسعة".وحث المحافظ على أهمية بذل الجهود وتكريسها لإظهار المهرجان بالشكل المشرف وفق رؤية واهتمام سمو أمير المنطقة وتطلعات زوار المهرجان, مؤكداً أن المهرجان في نسخته التاسعة لهذا العام سيشهد نقلة نوعية من حيث العرض والمحتوى، والتوسعات في عدد الأركان والمعارض المشاركة، لطرح منصات للرمان ومشتقاته، بالإضافة إلى التنوع في البرامج والفعاليات المصاحبة له والمحاكية لمجالات الاهتمام بزراعة الرمان، الأمر الذي من شأنه أن يُسهم في دعم المجالات الاقتصادية والتسويقية للرمان، كما أنه سيُثري قطاع منطقة الباحة السياحي بشكل عام ومحافظة القرى بشكل خاص خلال فترة إقامته.وبيّن أن مهرجان تسويق الرمان يُعزّز من استمرارية التصاعدات النسبية في مخرجات الرمان من حيث الجودة النوعية والتغلب على المعوقات بهدف إبراز منتوج الرمان وتحقيق قفزات نوعية متسارعة في آلية العرض والتسويق على نطاق واسع, والمهرجان سوف يحظى باهتمام لافت من قبل أهالي الباحة, وكذلك الوفود الزائرة للمنطقة من مختلف أنحاء المملكة خلال فترة تنظيمه، لما يتميز به من منتوجات معروضه وما يحويه من أركان وعروض تراثية، إضافةً للفنون التشكيلية وفلكلورات الفنون الشعبية والفعاليات المتعددة المصاحبة له.// انتهى //19:44ت م0187