تبوك 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واسالتقى محافظ ضباء محمود بن حسين الحربي أمس، في مكتبه بالمحافظة، بالمدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري.وتناول اللقاء أبرز الخدمات والاحتياجات التعليمية في المحافظة ومراكزها.ونوه الحربي بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهم الله – من رعاية واهتمام بالتعليم، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك لكل ما يقدم لأهالي محافظة ضباء في جميع المجالات، مشيداً بجهود وزارة التعليم في الاستعداد للعام الدراسي الجديد وتوفير منصات التعليم عن بعد، داعياً الله تعالى أن يديم على بلادنا أمنها واستقراراها وولاة أمرها.بدوره ثمن مدير تعليم منطقة تبوك ما تجده مدارس المحافظة من حرص وعناية المحافظ مع بداية العام الدراسي الجديد.// انتهى //19:47ت م0189