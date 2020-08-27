واشنطن 08 محرم 1442 هـ الموافق 27 أغسطس 2020 م واسأجرى وزير الدفاع الأمريكي الدكتور مارك إسبر، مساء أمس، اتصالاً هاتفياً بوزير الدفاع في بابو غينيا الجديدة ساكي سولوما.وأكد الجانبان خلال الاتصال، أهمية التمسك بالقواعد والأعراف الدولية، والتزامهما بالدفاع عن منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة, كما بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب مناقشة عددٍ من القضايا الأمنية الإقليمية .وجدد الوزيران التزام بلديهما بالتعاون لدعم المصالح المشتركة، بما في ذلك إبرام اتفاقية تعاون دفاعي بين الولايات المتحدة وبابو غينيا الجديدة.// انتهى //19:53ت م0191