القاهرة 08 محرم 1442هـ الموافق 27 أغسطس 2020 واسقام وفد عربي من مؤسسات العمل العربي المشترك اليوم بزيارة إلى مقر السفارة اللبنانية بالقاهرة لإبلاغ الجانب اللبناني بخطة العمل العربية التي تتضمن عدداً من المقترحات لدعم لبنان خاصة بعد تكليفات وزيارة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط التضامنية للبنان بعد تفجيرات مرفأ بيروت بداية الشهر الجاري.والتقى الوفد العربي بسفير لبنان لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية السفير علي الحلبي.وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي، في كلمته خلال اللقاء، إن الزيارة تهدف إلى تقديم المساندة والدعم في إطار حرص الجامعة العربية على الوقوف بجانب لبنان في هذا الحدث الكبير والذي استدعى تحركاً فورياً وعاجلاً واتضح ذلك من خلال الزيارة العاجلة لأمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط لبيروت .من جانبه، أكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة الدكتور كمال حسن علي، أهمية استمرار الجهود الحثيثة التي بدأها أبو الغيط لدعم لبنان والوقوف على حجم الدمار الذي حدث والتأكيد على تفعيل دور ريادي للجامعة لإعادة إعمار لبنان.من جهته، أوضح مدير إدارة المنظمات العربية والاتحادات الوزير المفوض محمد خير عبد القادر، أن الزيارة تأتي لتقديم مبادرات ومقترحات عملية لدعم مساعدة لبنان وشعبه وتشكيل رؤية موحدة لمنظمات واتحادات ومؤسسات العمل العربي المشترك للوقوف مع لبنان وشعبه في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها ، على أن ترفع للأمين العام لجامعة الدول العربية ضمن جهود الجامعة لحشد الاستجابة لما تتطلبه الأوضاع الحالية.// انتهى //19:53ت م0192